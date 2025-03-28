27日、パリの裁判所に出廷したフランスのサルコジ元大統領（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス検察は27日、07年大統領選に勝利したサルコジ元大統領（70）がリビアの独裁者だった故カダフィ大佐側から巨額の選挙資金を不正に受け取ったとされる事件の公判で、サルコジ被告に禁錮7年、罰金30万ユーロ（約4900万円）を求刑した。フランスメディアが伝えた。大統領選前にカダフィ氏側と「協定」を結び、資金支援を受けたとさ