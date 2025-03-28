＜ドジャース5−4タイガース＞3月27日（日本時間28日）カリフォルニア州ロサンゼルス・ドジャースタジアムこの記事の写真を見るドジャースの大谷翔平選手（30）は米国開幕戦となるタイガース戦に「1番・DH」で先発出場すると、7回の第4打席にレフトスタンドへ今シーズン第2号ソロ本塁打を放ち、東京シリーズでのカブス戦に続き、2試合連続本塁打。貴重な追加点を奪ったドジャースはヘルナンデス外野手（32）の今シーズン第1号の