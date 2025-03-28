ハワイアンボーカルグループ Na Leoがフラダンサー Aureana Tseuと共に、ビルボードライブ大阪、横浜、東京にてジャパンツアーを7月に開催する。 （関連：ハワイアンとJ-POPの見事なコラボレーションハワイ日系移民150周年記念カバーアルバムを聞く） 同公演は、Na Leoの6年ぶりのジャパンツアーで、ピースフルで愛に溢れたステージになるという。チケットは
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