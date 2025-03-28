乃木坂46の井上和と中西アルノが、本日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE』の第534回に登場。グループの代表曲「君の名は希望」を披露する。 （関連：【映像あり】乃木坂46 井上和＆中西アルノ、『THE FIRST TAKE』での「君の名は希望」一発撮りパフォーマンス） 2013年に5thシングルとしてリリースされてから、乃木坂46とファンの間で大切に歌い継がれてきた「君の名は希望」。希望と恋心の繊