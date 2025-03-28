【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「みんなで歌ったときと同じぐらいのパワーを感じていただけるように頑張りました」（井上和）「思っていた以上に緊張しましたね」（中西アルノ） 乃木坂46より5期生の井上和と中西アルノが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場。 代表曲のひとつであり、希望と恋心の繊細な感情を描いた楽曲「君の名は希望」をパフォーマンス（※3月28日22