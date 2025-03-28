【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■正源司陽子のギター伴奏で藤嶌果歩が熱唱した「少女レイ」など、#21～#40のパフォーマンスとバラエティ企画に加え、未公開映像も収録！ 日向坂46四期生による初の単独冠テレビ番組『日向坂ミュージックパレード』のBlu-ray BOX第2巻が、8月27日に発売されることが決定。ジャケットビジュアルが解禁された。 『日向坂ミュージックパレード