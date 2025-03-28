山口県立大学は、2026年に周防大島町に開校する予定の付属高校の校名を「県立大学付属周防大島高等学校」と発表しました。県立大学付属周防大島高校は現在の周防大島高校・安下庄校舎に設置され定員は90人です。制服もお披露目されました。制服は、宇部市出身で、県立大を卒業し、フィンランド在住のデザイナー大田 舞さんがデザイン。9色の糸で織りあげられた独特な灰色の生地が用いられ、洗濯機で洗うことも可能ということ