日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月28日の日経225ミニ期近（2025年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5891枚だった。 ◯2025年4月限（特別清算日：4月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5891(5891) ソシエテジェネラル証券3649(3649) 楽天証券5436(2138) SB