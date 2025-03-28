日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月28日のTOPIX先物期近（2025年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3281枚だった。 ◯2025年6月限（特別清算日：6月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33281( 31474) ソシエテジェネラル証券 30496( 28371) JPモルガン証券 10097(8540)