日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月28日の日経225先物期近（2025年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4746枚だった。 ◯2025年6月限（特別清算日：6月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 24746( 22837) ソシエテジェネラル証券 20515( 17771) サスケハナ・ホンコン5308(5308)