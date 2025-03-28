総務省が28日に発表した3月の東京都区部（23区）の消費者物価指数（中旬速報値、2020年=100）は、値動きの大きい生鮮食品をのぞいた総合指数が109.1となり、前年同月より2.4%上がった。上昇は3年7カ月連続。伸び率は前月の2.2%を上回り、2カ月ぶりに拡大した。コメなど食品の値上がりの加速が、物価全体を押し上げた。コメ類は89.6%上がり、過去最大の伸び率を6カ月連続で更新。コメを使った商品も値上がりが目立ち、おにぎり