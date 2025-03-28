◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２８日・みずほペイペイ）【ロッテ】１（左）西川、２（二）藤岡、３（右）藤原、４（指）ポランコ、５（捕）佐藤、６（一）ソト、７（中）高部、８（三）上田、９（遊）小川、▽（投）小島【ソフトバンク】１（中）周東、２（右）近藤、３（指）柳田、４（一）山川、５（左）正木、６（遊）今宮、７（二）ダウンズ、８（三）リチャード、９（捕）谷川原、▽（投）有原