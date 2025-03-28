俳優の矢吹奈子（23）が28日、都内で行われた『2025.4-2026.3カレンダー』（わくわく製作所）の発売記念イベントに登場した。撮影の裏話や、カレンダーの見どころを語った。【全身ショット】天使！真っ白ワンピからほっそり美脚披露の矢吹奈子矢吹はHKT48、日韓合同のグローバルグループ・IZ*ONEでの活動を経て、2023年にHKT48を卒業。同年のABCテレビ制作・テレビ朝日系ドラマL枠『18歳、新妻、不倫します。』でヒロインを演