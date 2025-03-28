食楽web 鎌倉駅東口から徒歩1分、小町通りの入口にほど近い場所にある『Pucceria BeBè Kamakura（プッチェリア ベベ カマクラ）』。ここは、自家製フレッシュチーズをメインに南イタリア料理とワインを楽しめる大人のためのイタリアンレストラン。 『Pucceria BeBè Kamakura』の外観。これからの季節は開放的なテラス席もおすすめ 実はこの店、鎌倉で絶大な人気を誇る『Latteria BeBè Kamakura（ラ