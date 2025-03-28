２８日、ユヌス氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京3月28日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は28日午前、バングラデシュ暫定政府のユヌス首席顧問と北京の人民大会堂で会談した。２８日、ユヌス氏と会談する習近平氏。（北京＝新華社記者／丁海濤）