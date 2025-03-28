◇セ・リーグDeNAー中日（2025年3月28日横浜）DeNAは28日に横浜で中日との開幕戦に臨む。試合に先立って先発出場メンバーが発表され、筒香嘉智外野手（33）が6年ぶりに国内開幕戦スタメンに名を連ねた。マウンドには2年連続3度目の大役となる東克樹投手（29）が上がる。右手親指を骨折した桑原に代わり、蛯名が「6番・右翼」で6年目で初の開幕スタメン入りを果たした。昨年はリーグ3位からの「成り上がり日本一」を達