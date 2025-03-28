第1日、4アンダーで首位の荒木優奈＝UMKCCアクサ・レディース第1日（28日・宮崎県UMKCC＝6538ヤード、パー72）いずれもツアー未勝利で19歳のルーキー荒木優奈、22歳の小林光希、25歳の吉本ここねが68をマークし、首位に並んだ。1打差の4位が稲見萌寧、佐久間朱莉、沖せいら、工藤遥加、入谷響の5人。昨年覇者の臼井麗香は73で48位と出遅れた。前週優勝の吉田優利は出場していない。（賞金総額1億円、優勝1800万円、出場108選手