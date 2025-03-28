２８日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）比１６銭円高・ドル安の１ドル＝１５０円３８〜４０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６２円２１〜２５銭で大方の取引を終えた。