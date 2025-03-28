韓国のバラエティ番組『チョン・ヒョンム計画2』（原題）日本編にIVEのレイが登場し、リアルな日本グルメを紹介する。【写真】レイ、 “大胆チラ見せ”衣装3月28日21時10分より韓国で放送される本格リアル“路上グルメ”ドキュメンタリー『チョン・ヒョンム計画2』（MBN・Channel S 共同制作）第23話では、チョン・ヒョンムと人気ユーチューバーのクァクチューブ（本名：クァク・ジュンビン）が、“グルメ仲間”のキム・ジョンミン