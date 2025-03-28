池田向希選手陸上男子20キロ競歩で2021年東京五輪と22年世界選手権銀メダルの池田向希選手（26）＝旭化成＝が28日、世界陸連の独立監視部門「インテグリティー・ユニット（AIU）」からドーピング違反があったとして科された4年間の資格停止処分について、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に不服申し立てを行った。同日、所属先を通じて発表した。当初から潔白を訴える池田選手は「多くの関係者の方に相談した結果、名誉を回復するた