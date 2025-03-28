ÎëÌÚ³¾Í´Ë¡Áê¤Ï28Æü¤Î½°±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢½éÅöÁª¤·¤¿Ìó20Ç¯Á°¤ËÌîÅÞÂ¦¤Ø¥¹¡¼¥Ä¤Î»ÅÎ©·ô¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ±²ó¤·¡¢¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡¢Û£Ëæ¤Êµ­²±¤Ë´ð¤Å¤¯È¯¸À¤À¤È¤·¤ÆÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£