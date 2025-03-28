Tala RamadanJames MackenzieJana Choukeir[£²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£²£¸Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤«¤é¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹ñÆîÉô¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤ò¶õÇú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î´Ö¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤¬°ìÃÊ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤ò·Þ·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿