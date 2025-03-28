¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/28¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶ÑÛ¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£4·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦»°Âë»Ô¸ø²ñÆ²¡Ê¸÷¤Î¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSUMMER STYLE AWARD 2025¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥µ¥Þ¥¹¥¿¡×¡Ë¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¢¡¹â¶¶ÑÛ¡ÖSUMMER STYLE AWARD 2025¡×½Ð¾ì¤Ø¿ÈÄ¹ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¥¤¤¡¢²Æ¤¬1ÈÖ»÷¹ç¤¦ÃËÀ­¡¦½÷À­¤ò·è¤á¤ë¡ÖSUMMER STY