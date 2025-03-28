¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô75Ëü¿Í¤ÎÉ×ÉØYouTuber¡¦¤Æ¤ê¤ä¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬2025Ç¯3·î25Æü¤Ë¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛÂè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª²ÈÂ²¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÎÉ×ÉØ¡¢¶ìÏ«ÏÃ¤â¤Æ¤ê¤ä¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¼«¿æÀ¸³è¤ä¿©Âî¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍýYouTuber¡£É×¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤ÈºÊ¤Î¡Ö¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÎÁÍý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿©Âî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿