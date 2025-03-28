Æ´¤ì¤Î¡Ö³¤³°°Ü½»¡×¡£Ä¹°ú¤¯ÉÔ¶·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤Î½¢¿¦¤òÁª¤ÖÆüËÜ¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç²áµî5ËüËÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯12·î3Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öÁá´üÂà¿¦¤äÄêÇ¯¸å¤Î°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Çµ¯¶È¤·¤¿ÀÐ°æ¥¨¥ê¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤ò¹Ô¤­Íè¤·¤Ê¤¬¤é2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡Ê3ºÐ¡õ0ºÐ¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÀ¸³è¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß