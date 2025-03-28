¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤¬26Æü¤È27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£26Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Ìô´Ý¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏºÊ¤È´Ý¤ÎÆâCOTTON CLUB¤ØÃÓÈª¿µÇ·²ð¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡Ë¤µ¤ó¤ÎLIVE¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆ±´ü¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤ÈÁá¸«Í¥¤Á¤ã¤ó¤ÈÁø¶ø¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²ñ¾ì¤Î¶ù¤ÎÊý¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿ ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£27Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖºòÈÕ¤ÏºÊ¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¤È³°¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£