¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥À¥ó¥¹ ¥ª¥Ö ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬28Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë»ûÀ¾¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¡¼¥ÈÌò¤ò¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤ËÉñÂæ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ä¤é¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤³¤Î´¬¤­ÌÓ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼ó¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤æ¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê