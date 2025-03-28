Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦Í­µÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤½÷¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡£¿ùºé²Ö¡Ê27¡Ë¤¬¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤·¤ª¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤·¤ª¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ëºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¹Ô¤¯¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤â³¤³°¤Î¾ì¹ç3ºý¤°¤é¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÉÕäµ¤òÅ½¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆþÇ°¤Ë²¼Ä´¤Ù¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê5