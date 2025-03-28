¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ï28Æü¡¢MFÃæÂ¼ÁðÂÀ(22)¤È¤Î¥×¥íA·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤·¤¿ÃæÂ¼¡£FUJIFILM SUPER CUP 2025¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢J1³«ËëÀï¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFCÀï¤ä½à¡¹·è¾¡¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J1¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2¥´¡¼¥ë¡¢ACL2¤Ç¤â3¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤