£Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤Ï£³·î£²£¸Æü¡¢ÇÑ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ±Ë¨Àþ¤ÎÀÐ¼í¾ÂÅÄー¿¼Àî´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å´Æ»»ö¶ÈÇÑ»ß¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡££Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÎ±Ë¨Àþ¤ÎÀÐ¼í¾ÂÅÄー¿¼Àî´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÂØ¥Ð¥¹¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼Àî»Ô¤Ê¤É¤Î±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤âÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤Ï£²£¸Æü¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤ËÅ´Æ»»ö¶ÈÇÑ»ß¤ÎÆÏ¤±½Ð¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¶è´Ö¤ÎÇÑ»ßÍ½ÄêÆü¤Ï£²£°£²£¶Ç¯