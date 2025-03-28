¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢Â»²õ¤·¤¿Æ»Ï©¤Î¤¬¤ì¤­¤ò½¦¤¦¿Í¡¹¡á£²£¸Æü¡¢¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤Ç£²£¸Æü¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£·¡¥£·¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡Ê£Õ£Ó£Ç£Ó¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££Õ£Ó£Ç£Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£°»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢¥µ¥¬¥¤¥ó¤ÎËÌËÌÀ¾£±£¶¥­¥í¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÌó£±£²Ê¬¸å¡¢£Í£¶¡¥£´¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤ÇÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ß