「一か八か」を由来に持つ8人組ボーイズグループONE OR EIGHTが、3月27日(木)に放送されたMnetが放送する韓国のプログラム『M COUNTDOWN』に出演、初めて音楽番組でのステージパフォーマンスを披露した。ONE OR EIGHTは、3月19日(水)に2nd配信シングル「DSTM」をリリース。世界的ディーバ・リアーナをスーパースターに押し上げた楽曲「Don't Stop The Music」を史上初めて公式サンプリングしたことで注目度が上がっている。同