ÆüËÜ»þ´Ö£±£¶»þ£°£°Ê¬¤Ë±ÑËÇ°×¼ý»Ù¡Ê1·î¡Ë¡¢¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2024Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê2·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê1·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ-167.0²¯¥Ý¥ó¥ÉÁ°²ó-174.47²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê¾¦ÉÊËÇ°×¼ý»Ù) Í½ÁÛ-30.0²¯¥Ý¥ó¥ÉÁ°²ó-28.16²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊËÇ°×¼ý»Ù) ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë16:00 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.1%¡ÊÁ°´üÈæ) Í½