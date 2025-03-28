¾ÃËÉ»Î¤ÎÅÄ¸ý´²Ï¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£80Âå½÷À­¤¬·Ù»¡¤È¶¦¤Ë¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥êºîÀï¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢25Æü¡¢Àîºê»Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¶¤Î¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤òÁõ¤¤¼¨ÃÌ¶â300Ëü±ß¤òÍ×µá¤¹¤ëÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃÅìµþ¡¦ÃæÌî¤ÎÌîÊý·Ù»¡½ð¤Ç27Æü¸áÁ°¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÃË¤ò¥«¥á¥é