¥¢¥Þ¥¾¥óÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÊÆ±§Ãè´ë¶È¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï27Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤µ¤ó¤é½÷À­6¿Í¤¬4·î¤Ë±§ÃèÈô¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥Ë¥å¡¼¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡×¤Ë¾è¤»¤Æ14Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£2025Ç¯2·î8Æü¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¾Éô¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤µ¤ó=¥í¥¤¥¿¡¼±§ÃèÁ¥¤Ë¤Ï¥Ú¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥¾¥¹»á¤Îº§Ìó¼Ô¡¢ÊÆCBS¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢²Ê³Ø¼Ô¤é¤¬