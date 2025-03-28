Francesco Guarascio[¥Ï¥Î¥¤ £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î°ìÂ²¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¸½ÃÏ´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢ÉÔÆ°»º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¹â¿å½à¤ÎÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿ô¥«·îÁ°