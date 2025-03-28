¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÃÈ¤«¤¤¤ª²Ö¸«¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯½Õ¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥°¥ë¥á¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¤ª²Ö¸«¡È¤ª¤·¤ã¥Ô¥¯¡É¥°¥ë¥á¤Þ¤È¤á  ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÃÈ¤«¤¤¤ª²Ö¸«¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯½Õ¡£ÄêÈÖ¤Î¤ª²Ö¸«¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤½¤È»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤ËËþµÊ¤Ç¤­¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡á¡È¤ª¤·¤ã¥Ô¥¯¡É