²¬»³¸©Ä£ ²¬»³¸©¤Ï28Æü¡¢ÄêÅÀÇÄ°®¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê3·î17Æü～3·î23Æü¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë84¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï163¿Í¡ÊÁ°½µ125¿Í¡Ë¤Ç¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê1.94¿Í¡ÊÁ°½µ1.49¿Í¡Ë¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô¡Ê4.63¿Í¡Ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ãí°ÕÊó¤òÈ¯ÎáÃæ¤Ç¤¹¡£ °ìÊý¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¡Ê3·î17Æü～3·î23Æü¡¦