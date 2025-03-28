¢¡20¼þÇ¯¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¢¡²Î¼ê¤Î¾åÌÚºÌÌð(39)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¾åÌÚºÌÌðÌ¾µÁ¤Ç¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤Î²»³Ú³èÆ°ºÆ²ñ¤òX¤ÇÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü¾åÌÚºÌÌð¤Ï19¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Î²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ø¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ ¡Ä¤½¤·¤Æ¾åÌÚºÌÌð¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë·Þ¤¨¤ë20¼þÇ¯¤Ë¤ÏÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¶Ê¤¿¤Á¤òÄó¤²¤Æ²»³Ú³èÆ°¤òÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»ö¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!