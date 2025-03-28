MS¡õAD¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±Âç¼ê¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¡×¤È¡Ö¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¡×¤¬¹çÊ»¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿MS¡õAD¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢2027Ç¯4·î¤ò¤á¤É¤Ë¹çÊ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹çÊ»¸å¤Î¼ÒÌ¾¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ½»Í§³¤¾å¤È¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ÎMS¡õAD