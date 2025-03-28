¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ²Ê³Ø»ï¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢²óÅú¤·¤¿Ìó1600¿Í¤Î75¡ó¤¬²¤½£¤ä¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð¹ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬À¯ÉÜ»Ù½Ðºï¸ººö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæÈñ¤ä²Ê³Ø¼Ô¤ò´Þ¤àÏ¢Ë®¿¦°÷¤Îºï¸º¤ò¶¯°ú¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¼ã¼ê¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¾­Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£