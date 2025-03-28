ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¶½Ê¡»û¸Þ½ÅÅã¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¦¡ÖÁÇ²°º¬¡×¤ÎÆâÉô¡á28Æü¸áÁ°¡¢ÆàÎÉ»ÔÌó120Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆàÎÉ»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦¶½Ê¡»û¤Î¸Þ½ÅÅã¤Ç¡¢Åã¤òÊ¤¤¦¡ÖÁÇ²°º¬¡×¤¬28Æü¤Ë´°À®¤·¡¢Â­¾ì¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿ÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ÅÅÔ¡¦ÆàÎÉ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È°Ï¤ï¤ì¡¢²þ½¤¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¡£ÆàÎÉ¸©Ê¸²½ºâÊÝÂ¸»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÌó51¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅã¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÇ²°º¬¤Î¹â¤µ¤ÏÌó60¥á¡¼¥È¥ë