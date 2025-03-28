¡Ö¸«¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¿·´´Àþ¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡£JRÅì³¤¤ÎÊÝÍ­¤¹¤ë923·ÁT4ÊÔÀ®¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆ¬¤Î7¹æ¼Ö¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¤ØÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ºßÆ±´Û¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë922·Á¡ÊT3ÊÔÀ®¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ØÊÖµÑ¤·¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¯Çò»³¡×¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤¤Ï28Æü¡¢Æ±´Û¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÄø¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÅ¸¼¨½ª