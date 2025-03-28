¢£aespa¥¸¥¼¥ë¤¬Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¹ßÎ× ¡ÚÆ°²è¡Ûaespa¥¸¥¼¥ë¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¡ÈLOEWE¡É¥Ø¥¢¡Ê2ËçÌÜ¤ËÅê¹Æ¡Ë¡¿Çò¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¸¥¼¥ë¡¿Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥¸¥¼¥ë aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎGISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤¬¡¢LOEWE¡Ê¥í¥¨¤Ù¡Ë½é¤ÎÂç·¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¥í¥¨¥Ù ¥¯¥é¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ïー¥ë¥ÉÅ¸ ¥¯¥é¥Õ¥È¤¬ËÂ¤°À¤³¦¡Ù¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£ LOEWE¡Ê¥í¥¨¤Ù¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥¼¥ë¤Ï¡¢¥É¥ìー¥×