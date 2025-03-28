Àé¼ñ²ñ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬3·î28ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î29²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª41.5²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï36.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¤Ê¤ª¡¢1-6·î´ü(¾å´ü)¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤­Â³¤­³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û ¸½ËÜ¼Ò¤ÎÅÚÃÏ·úÊª¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×¤¬¡¢2025Ç¯12·î´ü¡ÊÏ¢·ë¡¦¸ÄÊÌ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ