28ÆüÂç°ú¤±¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô247¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô319¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ ¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ì¡¢£Â£Ô£Í¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡££Ú£å£î£í£õ£Ô£å£ã£è¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ó¥ó¥°¡¢£Ì£Á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢£Ã£Ò£É¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥Ð¥ê¥åー¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ù¥¤¥·¥¹¤Ê¤É10ÌÃÊÁ¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ê¥åー¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢ー¥Ä¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Õ¥©