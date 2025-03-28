³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¡ØRAIDOU Remastered: Ä¶ÎÏÊ¼ÃÄ´ñëý¡Ù¡ÊNintendo Switch¡¿PS5¡¿PS4¡¿Xbox Series X|S¡¿Steam¢¨Xbox Series X|S¡¢Steam¤ÏDLÈÇ¤Î¤ß¡Ë¤ò2025Ç¯6·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÉü³è¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥É¥¦¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥µ¥Þ¥Ê¡¼³ëÍÕ¥é¥¤¥É¥¦ÂÐÄ¶ÎÏÊ¼ÃÄ¡Ù¤¬19Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢HD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸½¹Ô¥Þ¥ë¥Á¥Ï¡¼¥É¤ÇÉü³è¡£¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Êª¸ì¤ä¥­¥ã¥é