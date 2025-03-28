Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡Á 4·î15Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLounge & Dining G¡Ê¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥ó¥É ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¸¡¼¡Ë¡×¤Î²°³°¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖGOTENYAMA SAKURA BOX(¥´¥Æ¥ó¥ä¥Þ ¥µ¥¯¥é ¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¡×¤òÄó¶¡¡ª¤ª½Å¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â½Õ¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª²Ö¸«ÊÛÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖGOTENYAMA SAKURA BOX¡×  ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ