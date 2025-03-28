ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï3·î28Æü¤«¤é¡¢¡Ö½Õ¤Î¿·À¸³è±þ±ç¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤¤¤Á¤´ÎýÆý¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¡Ö±§¼£ËõÃã¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×4·î2ÆüÈ¯Çä¡¢¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó ¥Ô¡¼¥Á&¥Ô¡¼¥Á¡×¤âÈÎÇä¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï4·î7Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¿Íµ¤¥Ô¥¶10¼ï(M¥µ¥¤¥º¸ÂÄê)¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÃíÊ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢8¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢+100±ß(°Ê²¼ÀÇ¹þ)¤Ç¹õ±¨Î¶Ãã°Ê³°¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄÌ¾ï