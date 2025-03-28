¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£27Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ë¡¢¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¢£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯Ãæ¡×Íè·î¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó23¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¤Ë¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¹ñÆâÁÈ¤âÁª½Ð¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«